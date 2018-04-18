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Kupada büyük sürpriz! Galatasaray veda etti!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Akhisarspor’a 2-0 mağlup oldu ve Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 20:49
Kupada büyük sürpriz! Galatasaray veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor 90 dakika sonunda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve kupada finale yükseldi.

SELEZNYOV 2 GOL ATTI MAİCON KIRMIZI GÖRDÜ

Akhisarspor'un gollerini 4. dakikada ve 35. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti. Galatasaray'da 76. dakikada Maicon kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki diğer yarı final rövanşı maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 

9 DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti. Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti. 

Sarı-kırmızılı takımın son maçında 11'de oynayan oyuncular yerine bu maçta Maicon Roque, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes ve Iasmin Latovlevici forma şansı buldu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 20:49
  1. Trabzon
  2. Diyarbakır
  3. Galatasaray
  4. akhisarspor
  5. Türkiye Kupası
  6. Yevhen Seleznyov
  7. Okan Buruk
  8. Fatih Terim

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