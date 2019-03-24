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Kupa Volley’de şampiyon Eczacıbaşı VitrA

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley’de Fenerbahçe Opet’i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA şampiyon oldu.

24 Mart 2019 Pazar 20:21
Kupa Volley’de şampiyon Eczacıbaşı VitrA

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley’de Fenerbahçe Opet’i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA şampiyon oldu.


Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Volley’de şampiyonluğa Eczacıbaşı VitrA ulaştı. İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksinde oynanan final maçında geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe Opet’i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.


Zorlu final öncesinde salon tıklım tıklım dolarken, kupayı müzesine götüren turuncu-beyazlılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı.



Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi


Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Yavuz Akdemir xx


Eczacıbaşı VitrA: Larson xxx, Büşra xx, Boskovic xxx, Meliha xx, Gibbemeyer xx, Ezgi xx (Simge xx, Merve xx, Kim xxx, Güldeniz xx)


Fenerbahçe: Fatma xx, Eda xx, Antonijevic xxx, Bricio xx, Dicle xxx, Vargas xx (Melis xx, Damla xx, Rabadzhieva xx, Polen xx, Sıla xx, Bahar xx)


Setler: 23-25, 25-17, 25-22, 25-20


Süre: 128 dakika (31, 27, 32, 30)

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 20:21
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