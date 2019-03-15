Kupa Voley’de çeyrek final heyecanı başladı 8 takımın katıldığı AXA Sigorta Kupa Voley finalleri bugün oynanan maçlarla başladı.

8 takımın katıldığı AXA Sigorta Kupa Voley finalleri bugün oynanan maçlarla başladı.Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley’in Malatya’da düzenlenecek final etabındaki maç programı açıklandı.

Birinci etabı tamamlanan, ikinci etabına 8 takımın katıldığı AXA Sigorta Kupa Voley finalleri, Merkez Spor Salonundaki maçlarla başladı. Oldukça çekişmeli maçlara sahne olan ilk gün müsabakaları izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Kupanın ikinci günündeki çeyrek final maç programı ise şöyle:

16 Mart Cumartesi:

14.00 1. yarı final maçı (Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı galibi/ Galatasaray-Tokat Belediyesi Plevne maçı galibi), 17.00 2. yarı final maçı (Halkbank-Ziraat Bankası maçı galibi / Arkas Spor-Fenerbahçe maçı galibi)

Yarı finalde rakiplerini eleyecek takımlar,

17 Mart Pazar

17.00’de final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Kupada şampiyon olacak ekip, gelecek sezon CEV Kupasında Türkiye’yi temsil edecek.

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