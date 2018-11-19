THY- Banjul
0553 313 94 23

Kupa Demirören'e geldi

TFF Başkanı Demirören, Avrupa üçüncüsü Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:10
Kupa Demirören'e geldi

İtalya'da düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası'nda üçüncü olan Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldi.

Konya'da oynanan Türkiye-İsveç milli maçı öncesinde gerçekleşen ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun da yer aldığı buluşmada Milliler, kupayı Başkan Demirören'e verdi.

Başkan Demirören, ülkemizde ilk kez 2018 Şubat ayında TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu ve Özel Sporcular Federasyonu'nun stratejik işbirliğiyle faaliyete geçen ve katıldığı ilk şampiyonada kupa alan Down Sendromlular Milli Takımı'nı kutladı ve başarı diledi.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:10
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Cengiz Zülfikaroğlu
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Yıldırım Demirören
  5. Türkiye
  6. Avrupa
  7. İtalya
  8. İsveç
  9. Konya
  10. Demi
  11. TFF

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Deplasman tribününde el bombası...
    1. Yeşil sahalarda görülmemiş olay!..
    2. Irak'tan Suudi Arabistan ile enerji..
    3. Yunanistan ile Bulgaristan boru hattı..
    4. Eskişehir’de kablo hırsızları tutuklandı
    5. İzmir'de feci kaza
    6. Avrupa Birliği'nden İran'a Yemen uyarısı
    7. Türkakım" töreni Rus medyasınıda geniş..
    8. Çocuğunuz ev ödevini sevmiyor mu?
    9. Canan Karatay'dan tuzlu su önerisi
    10. Kayserispor Alanyaspor hazırlıklarına..
    11. İstanbul'da sağanak etkili oluyor
    12. Donald Trump resti çekmişti! O ülkeden..
    13. Anksiyete rahatsızlığına iyi gelen 5..
    14. Sosyal medya yalnızlaştırıyor
    15. Avrupa Borsaları düşüşle tamamladı
    16. Kupa Demirören'e geldi
    17. Kocaeli'de Mevlit Kandili coşkusu
    18. Labneli mantar dolgulu köfte
    19. Cilt bakımı için pratik bilgiler
    20. Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının..
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor