Kupa Demirören'e geldi

İtalya'da düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası'nda üçüncü olan Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldi.

Konya'da oynanan Türkiye-İsveç milli maçı öncesinde gerçekleşen ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun da yer aldığı buluşmada Milliler, kupayı Başkan Demirören'e verdi.

Başkan Demirören, ülkemizde ilk kez 2018 Şubat ayında TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu ve Özel Sporcular Federasyonu'nun stratejik işbirliğiyle faaliyete geçen ve katıldığı ilk şampiyonada kupa alan Down Sendromlular Milli Takımı'nı kutladı ve başarı diledi.

Kaynak: Skorer