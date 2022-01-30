Kupa bardaklar nasıl temizlenir? Sararmış bardakları temizleme yöntemleri

Bardaklar nasıl temizlenir?

Bardağın nemli olan bölgelerine karbonat kolay bir şekilde yapışır. Ardından çay bardaklarınızı bu şekilde birkaç dakika boyunca bekletmelisiniz. Devamında lekelerin olduğu bölgeleri bulaşık süngeri ya da bir bez yardımı ile iyice silebilirsiniz.

Kupa bardaklar nasıl temizlenir?

Eşit miktarda sirke ve tuz ile porselen bardağın içini eski diş fırçanız ile ovalayabilirsiniz. Lekeler çıktığında durulayarak kullanabilirsiniz. Bir başka yöntem ise Diş temizleme tozunuz varsa porselen fincan içindeki lekeleri ovabilirsiniz. Daha sonra bardağı ağzına kadar ılık su ekleyin ve 30 dakika bekleyin.

Çay, özellikle Türk kültüründe en çok tüketilen içeceklerden bir tanesidir. İçmesi keyifli olduğu kadar kalabalık sohbetlerin de vazgeçilmez yoldaşıdır. Fakat tüm bu güzelliklerinin yanında bardaklarda oldukça çirkin görüntülü sarı ve kahverengi lekeler oluşturabilir.

Tuz ve sirkenin yan yana kullanımı salata sosu hazırlamak için daha uygun gelebilir, ama temizlik konusunda da gerçekten işe yarayan bir yöntemdir. Beyaz sirke ile sararan fincanlarınızın içini ıslatın. Islanan bölgelere kaya tuzu veya büyük taneli tuz dökün. Bu tuzlar ile sararmış kısımları ovalayın. Tuz, zarar vermeden lekeleri kaldırmada çok etkili olan hafif bir aşındırıcı maddedir. Kabaran kirler bulaşık süngerinin yumuşak yüzeyi ile silinerek veya bir bez yardımıyla arındırılabilir. Sirke kokusunu yok etmek için bol su ile durulamanız yeterli olacaktır.