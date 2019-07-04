0553 313 94 23

Kupa Amerika'da finalin adı Brezilya-Peru

- Şili'yi 3-0 mağlup eden Peru, finalde Brezilya'nın rakibi oldu

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:29
Kupa Amerika'da finalin adı Brezilya-Peru


İSTANBUL (AA) - Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da, Şili'yi 3-0'la geçen Peru finale adını yazdırdı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın yarı finalinde Şili ve Peru, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Peru, 21. dakikada Edison Flores, 38. dakikada Yoshimar Yotun ve 90+1. dakikada Paolo Guerrero'nun attığı gollerle maçı 3-0 kazanırken Şili'de Eduardo Vargas 90+5'te penaltıdan yararlanamadı.

Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary Medel Şili'de ilk 11'de forma giydi.

Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:29
  1. Brezilya
  2. Gary Medel
  3. Kupa Amerika
  4. Mauricio Isla
  5. Peru
  6. Şili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 bin 200 kez aranmıştı! Davayı kazandı
    1. 5 bin 200 kez aranmıştı! Davayı kazandı
    2. Akademisyenlerden Başkan Yavaş’a..
    3. Demirözü Baraj Gölü’ne yerli ve..
    4. Bagaj kapısı açık araçta tehlikeli..
    5. Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı
    6. Asya borsaları
    7. (Özel) Yarım asırlık demirci Nuh..
    8. Muğla 3,5 milyon arı kovanını ağırlıyor
    9. "Göztepe artık ligde kaldığına sevinen..
    10. (Özel) Bu koyunların doğmamış kuzuları..
    11. Kızı sokak ortasında bıçaklanan baba:..
    12. İzmir’de fuhuş şebekesine balyoz gibi..
    13. GRAFİKLİ - Kazakistan stratejik..
    14. Son kurban CHP'li isim oldu! 2 milyon..
    15. Dünya çocuklarını Bursa giydiriyor
    16. 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik..
    17. Binlerce yıllık fosil değil, tarihi..
    18. Ceyhan Belediyesi’nde 5’i engelli..
    19. Yenilenen Lale Caddesi trafiğe açıldı
    20. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel..
    21. Otomobilin çarptığı elektrikli..
    22. Yıldız Entegre, VarioDor ürün..
    23. Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat..
    24. 2013 yılındaki hakimlik sınavında..
    25. Pazaryeri’nde muhtarlara bilgilendirme..
    26. Komşu çocuğu, küçük Efe’ye dehşeti..
    27. Yeni tüp bebek yöntemleriyle gebelik..
    28. MEDAŞ: “Gelecek için planlı kesinti..
    29. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    30. Bakan Soylu: Batı, Ortadoğu’da kaosu..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    "İmanım tehlikede altında" dedi, oyunculuğu bıraktı
    "İmanım tehlikede altında" dedi, oyunculuğu bıraktı
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”