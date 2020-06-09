  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kumpircilerin bulunduğu sokakta çöken yol havadan görüntülendi

Beşiktaş Ortaköy’de kumpircilerin olduğu sokakta çöken yol havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:27:51 -
Kumpircilerin bulunduğu sokakta çöken yol havadan görüntülendi

Beşiktaş Ortaköy’de kumpircilerin olduğu sokakta çöken yol havadan görüntülendi. Görüntülerde, yan tarafta bir inşaat alanın olduğu ve kazı yapıldığı görülüyor. Ekiplerin çalışmasının devam ediyor.



Dün gece saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Köprüsü Sokak Kumpirci dükkanlarının olduğu yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda göçük meydana gelmişti. Kumpir almaya çalışan 1 kadı ise hafif yaralanmıştı. Göçüğün olduğu yol bugün havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin çalışmasının devam ettiği görülüyor. Ayrıca, yan tarafta bir inşaat alanın olduğu ve kazı yapıldığı görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı