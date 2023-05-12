Kumpasın ardından sosyalist görünümlü FETÖ çıktı

Kapatılan Evrensel Yol Partisi genel başkanı, Almanya’da firari olarak yaşayan FETÖ’cü Metin Güler, Muharrem İnce’ye kaset komplosu kurdu.

Sahte bir seks görüntüsü alıp “Muharrem İnce” diye paylaşan Metin Güler’in, FETÖ kaset kumpası taktiklerini kullanması dikkat çekti. Görüntülerin, İsrail ordusu askerlerine ait pornografik bir filmden alındığı ortaya çıktı.

METİN GÜLER KİM

Odatv, Metin Güler’i araştırdı. Muharrem İnce’ye yönelik “seks kaseti” kumpasını yapan kişilerden olan Metin Güler, Tunceli Ovacık ilçesi Koyungölü (Kedek) köyünden.

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Her taşın altından çıkan Metin Güler'in Adana’da bir dönem kuyumculuk yaptığı belirtiliyor. FETÖ iltisakı nedeniyle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Almanya’ya firar eden Metin Güler, uzun zamandır Muharrem İnce’ye yönelik hakaretler içeren paylaşımlar yapıyor.

Özellikle Tunceli ve çevresinde ticari faaliyetlere ilişkin vaatler vererek para topladığı iddia edilen Metin Güler, Türkiye’de olduğu dönemde de sık sık farklı siyasi oluşumlarda yer aldı.

Kendisini sosyalist olarak tanımlayan Güler, FETÖ’cü Cevheri Güven’in sıkı takipçisi.

Metin Güler, FETÖ kumpaslarını da sosyal medyadan yayılmasını sağlıyor.