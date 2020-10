Kumluca'daki fırtınada ölen kadın tüp bebek tedavisi için evinden ayrılmış

Kayınbirader Özcan Çiçek: - "Her kadının hayalinde olduğu gibi anne olma özlemi vardı. Hayalini gerçekleştiremeden öldü" - "Ağabeyime telefonda, "Tutunuyorum bir yere. Yardım et.' demiş. Telefonla konuşurken büyük bir gürültü gelmiş, ses kesilmiş" - Görümce Sümeyye Çiçek: - "Yengem için bu tedavi son umuduydu. Her şey olumlu gidiyordu. Anne olmayı çok istiyordu. Anne olamadan gitti"