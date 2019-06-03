Kumluca’da U12 Ligi sona erdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenin Mustafa Köleoğlu U12 Futbol Ligi, final karşılaşmları ile sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Antalya Temsilciliği ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından organize edilen Mustafa Köleoğlu U12 Futbol Ligi müsabakaları Kumluca Şehir Stadı’nda oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi. Karşılaşmalara batı Antalya bölgesinden 12 ayrı futbol takımı katıldı.

Kumluca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen lig maçları 12 gün sürdü. 90 maçın oynandığı lige, Kumluca Belediyespor, 1923 Kaşspor, Demre Belediyespor, Finike Belediyespor, Mavikentspor, Toptaşspor, Kınıkspor, 1954 Finike Gençlikspor, Beymelek Belediyespor, Elmalı Belediyespor ve Kumluca Gençlikspor takımları katıldı.

Final karşılaşmalarından sonra madalya ve kupa töreni yapıldı. Lige katılan 12 takıma da kupa ve madalya verildi. Yeni yetişen futbolcuları spora teşvik etmek için birinci olan takımın adı açıklanmadı.

Madalya ve kupa törenine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, Kumluca Belediye Meclis Üyeleri, futbolcuların aileleri ve sporseverler katıldı.

Kumluca belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, 11 Mayıs’ta başladıkları U 12 Futbol Liginin artık finaline geldiklerini ifade etti. Köleoğlu, "U12 Futbol Ligimizi hiçbir sorun yaşamadan birlik ve berberlik içinde tamamladık. Bu çocuklarımız bu günlere gelebilmek için 5 yaşından beri çalışıyorlar. Çocuklarımıza yeşil sahalardaki imkanlar yaratarak geleceğin futbolcularının yetişebilmesi için meclis üyelerimizle birlikte elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu Futbol Liginin düzenlenmesinde emeği geçen en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.