0553 313 94 23

Kumluca Belediyesipor’da yeni yönetim

Kumluca Belediyespor Kulübü olağanüstü kongreye giderek yeni yönetimini belirledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:34
Kumluca Belediyesipor’da yeni yönetim

Kumluca Belediyespor Kulübü olağanüstü kongreye giderek yeni yönetimini belirledi.


Yapılan olağanüstü kongrede Kulüp Başkanlığına Ali Okur getirildi. Yönetim Kurulu üyelikleri ise, Özgür Töngüşlü, Gürbüz Okur, Eray Sürmeli ve Ali Özkan’dan oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine de, Batuhan Mutlu Engin, Celil Demiröz ve Kerem Kaya Turan seçildi.


Antalya Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) seçimlerinde Kumluca Belediyespor Kulübü adına Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kulüp Başkanı Ali Okur ve Murat Ünsal oy kullanacak. Kumluca Belediyespor Kulüp Başkanlığına seçilen Ali Okur ve yeni yönetimi Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nu ziyaret ederek Kumluca Belediyespor forması hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akülü arabası çalınan adamı hayırsever sevindirdi
    1. Akülü arabası çalınan adamı hayırsever..
    2. Diyarbakır’da son bir ayda 13 milyon..
    3. Kuzey Kore'den roket fırlatmada bir ilk
    4. Konya'da kaçak kazı operasyonu
    5. Başkan Atay yol çalışmalarını denetledi
    6. (Özel) Maaşını alamayınca hem kepçeyi..
    7. Aden'de emniyet merkezine saldırı: 3..
    8. One İstanbul ile hedef 20 milyon turist
    9. Büyükşehir’de yollar yenileniyor
    10. Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök..
    11. İzmir Belediyesini şikâyet eden..
    12. Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten ikisi..
    13. Bunaltıcı sıcaklar kıraathanelerin de..
    14. Teksas’taki rafineri yangınında..
    15. Nazilli, 3. İncir Festivaline..
    16. Yeni Motorlu Sanayi Sitesi başvuruları..
    17. Sodexo’dan firmalara Kurban Bayramı’na..
    18. İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 46,7..
    19. Palandöken: “Yapılandırma sözü esnafı..
    20. Güvenlik birimine getirilen çocuklara..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'