Kumda kahve nedir? Kışın kumda kahve nasıl yapılır?

Kumda kahve nedir?

Kumun cezvenin her tarafına eşit dağılmasıyla kahve çok güzel pişiyor. Yani kahve ilkel yollarla pişmiş oluyor. Bu yüzden normal pişirmeye göre lezzet farkı oluyor. Tabii ki bunun yanında tek çeşit değil, birçok pişirme tekniği var.

Kumda kahve nasıl yapılır?

Kum dolu sac tavayı ocağın üzerine koyun ve ocağın altını açın. Kum yeteri sıcaklığa geldikten sonra bakır cezveye kahve malzemelerini koyup karıştırın. Cezveyi kumun ortasına yerleştirin ve arada yavaş yavaş kumun üzerinde gezdirin. Cezveyi birkaç dakika kumun üzerinde gezdirdikten sonra kahve de pişmiş olacaktır.

Türk kahvesi içtiyseniz, kumda pişirilmiş kahve ile alışkanlıklarınız değişecek.

Evde kumda kahve için gerekli malzemeler

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

2 fincan su

Akvaryum kumu

Tava veya sac

İsteğe bağlı bir tatlı toz şeker

Evde kumda kahve yapılışı

Akvaryum kumunu tavaya ya da saca koyun. Kum dolu tavayı ocağa koyun. Ocağın altını açıp kumun yeterli sıcaklığa gelmesini bekleyin. Bakır cezve içine su, kahve ve şekeri ilave edip karıştırın. Cezveyi hazırladıktan sonra kumun ortasına yerleştirin. Kahve yavaş yavaş pişmeye başlayacaktır. Kahve köpürmeye başlayınca dikkat edin. Taşmadan önce kumdan çıkarın ve fincana döküp servis edin. Afiyet olsun.