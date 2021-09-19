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Aktüel Kumar oynayan 46 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Kumar oynayan 46 kişiye para cezası verildi

Gaziantep'te kumar oynadığı tespit edilen 46 kişiye 61 bin 456 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 00:47:00 -
Kumar oynayan 46 kişiye para cezası verildi

Gaziantep'te kumar oynadığı tespit edilen 46 kişiye 61 bin 456 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığı gerekçesiyle 46 şahsa 61 bin 456 lira para cezası uyguladı.

Ekipler, kumarda kullanıldığını değerlendirdiği çok sayıda malzemeye el koydu.

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