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Gündem Kumar oynayan 16 kişiye 55 bin lira ceza
Gündem

Kumar oynayan 16 kişiye 55 bin lira ceza

İstanbul Kağıthane'de bir iş yerine yapılan baskında 16 şahsa, 55 bin 504 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 03:52:00 -
Kumar oynayan 16 kişiye 55 bin lira ceza

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı yönünde ihbar yapıldı.

Polis ekipleri, bilgi üzerine önceki gün saat 20.00'de harekete geçti.

Para cezası uygulandı

Yapılan ani baskında oyun oynadıkları tespit edilen 16 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesi gereğince toplam 55 bin 504 lira para cezası uygulandı.

Daha önce mühürlendi

İş yerinin, 07 Ocak günü mühürlendiği ve mührün bozularak ruhsatsız olarak faaliyete devam ettiği tespit edildi.

Mührü bozdular

İş yeri sahibi S.D. hakkında “Mühür Bozma" suçundan işlem yapıldı. İş yeri tekrar mühürlendi.

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