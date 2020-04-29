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Aktüel

Kumar oynayan 12 kişiye şok baskın

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında 12 kişi yakalandı.

2020-04-29 12:06:58 -
Kumar oynayan 12 kişiye şok baskın

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında 12 kişi yakalandı.



Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Korona virüsü tedbirleri nedeniyle kapalı olması gereken iş yerlerine baskın düzenleyen polis ekipleri, iş yeri sahibi H.A. ile iş yerinde kumar oynayan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan baskın sonrası ilgili kişilere idari para cezası uygulandı.

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