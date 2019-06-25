Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir’e ziyaret Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig’e bu sene veda eden ve gelecek sezon 1. Lig’de mücadele verecek olan Akhisarspor, BB. Erzurumspor ve Bursaspor Başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ve Yılmaz Büyükaydın ile Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı.

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