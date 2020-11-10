Kültür ve Turizm Bakanlığından "Seni çok özledim paşam" türküsü

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla hazırladığı ve sosyal medya hesaplarından Atatürk'ün az bilinen görselleriyle paylaştığı "Seni Çok Özledim Paşam" isimli yeni türkü beğenildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde tüm yurtta anılıyor. Törenlerin yanı sıra sosyal medyada da yüz binlerce paylaşım ile Atatürk sevgisi dile getiriliyor.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından sosyal medya hesaplarından Atatürk'ün az bilinen görselleriyle paylaşılan "Seni Çok Özledim Paşam" adlı türkü, kısa sürede beğeni kazandı.

Bakan Ersoy'un "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." mesajıyla paylaşılan türkü; piyano, bağlama, gitar, klarnet, keman ve perküsyon eşliğinde icra ediliyor.

- Arşiv görüntüleri beğeni kazandı

Türkünün yer aldığı videoda, Atatürk'ün yaşamından ve cenaze törenlerinden ilk kez yayınlanan görüntüler bulunuyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinden temin edilen görüntülerde, Atatürk'ün Trabzon, İzmir, Balıkesir, Diyarbakır, Bursa gibi illere yaptığı ziyaretler, 10'uncu Yıl Konuşması, vapurla Dolmabahçe'ye gelişine yer veriliyor.

Paylaşımda ayrıca Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın gazetesi olarak bilinen Hakimiyet-i Milliye'yi incelemesi, Anadolu seyahatleri sırasında bir çocuğun Atatürk'e şiir okuması ve naaşının Dolmabahçe'den Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülmesi gibi anlar da yer alıyor.

Görüntüler, 21 Kasım 1938'de Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ne nakli sırasında kortejin Talat Paşa Bulvarı'ndan geçmesi, aynı gün İstanbul'dan getirilen naaşın, TBMM önündeki katafalka konulması, 10 Kasım 1953’te cenazenin Anıtkabir'e nakli sırasında Etnoğrafya Müzesi'nden çıkarılması ve naaşın Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e naklini de içeriyor.

- Saz ve piyano bir arada

"Seni Çok Özledim Paşam" isimli eserin söz yazarı ve bestecisi Murat Kalkan, yaptığı açıklamada, bu çalışmada Türk Halk Müziği ile Batı Müziğini harmanladıklarını belirterek, "Ortaya özgün ve modern bir eser çıktı. Buna modern bir ağıt diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün bir görüntüsünden çok etkilendiğini, bunun üzerine eline sazı alarak eseri icra ettiğini anlatan Kalkan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirmek istediği bu proje, benim yaptığım eserle fazlasıyla örtüşünce ortaya çok kıymetli bir çalışma çıktı." değerlendirmesinde bulundu.



Eseri, Murat Kalkan ile birlikte müzisyen Sena Özbinar Açık seslendirdi. Uğur Yıldız’ın aranjörlüğünü yaptığı eserin sözleri şöyle:

"Sen bugün doğdun, adın istiklal/Gözlerin hep hattımda /Memkelete sen verdin yaşam/Özgürlüğü vurdun kıyılara/Seni çok özledim Paşa'm/Seni çok özledim Gazi Paşa'm/Açtığın yolda yok izmihlal/Toprağında minnet var, bakışında gurur yatar."