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Gündem Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Ayasofya-i Kebir mesajı
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Ayasofya-i Kebir mesajı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 20:30:00 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Ayasofya-i Kebir mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının 3. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasının ardından geçen 3 yılda 21 milyon ziyaretçinin ağırlandığını ifade ederek, önümüzdeki günlerde tarihinin en kapsamlı çalışmalarından biri olarak bugün devam etmekte olan restorasyon projesi hakkında bilgi vereceğini söyledi.

Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Türk ve dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından birinde yeni bir çağın muştusu olarak simgeleşen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin cami kimliğinin devamlılığını şart koşarak bizlere miras ve emanet bıraktığının altını çizerek şöyle devam etti:

“Hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, aziz milletimizin kararlılığı ve büyük desteği ile 86 yıl sonra, 24 Temmuz 2020 tarihinde vâris yeniden mirasına kavuşmuş, emanete layıkıyla sahip çıkılmış, büyük bir vebalin ağırlığı aziz milletimizin omuzlarından kaldırılmıştır. Medeniyet değerlerimiz gereği bu eşsiz mabede sadece Fatih Sultan Mehmet Han emaneti bir cami olarak değil, insanlığın ortak mirası olarak sahip çıktığımıza da geçen 3 yılda bütün dünya bir kez daha şahit olmuştur.”

3 Yılda 21 Milyon Ziyaretçi Ağırlandı

Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açıldığı günden bugüne kadar 21 milyon ziyaretçiyi ağırlandığını söyleyerek, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, beş vakit minaresinde ezanlar ve kubbesinde yankılanan dualar ile onu bugüne taşıyan cihan devleti gibi bütün insanlığı kucaklamaya devam etmektir.” dedi.

Bakan Ersoy, önümüzdeki günlerde tarihinin en kapsamlı çalışmalarından biri olarak bugün devam etmekte olan restorasyon projesi hakkında bilgi vereceğini de belirterek, “Ecdadımızın bu kutlu emanetini vasiyetine uygun olarak ve medeniyetimize yakışır şekilde tarihe, kültürlere ve inançlara gösterdiğimiz saygıyla yarınlara ulaştıracağız. İlelebet İslam’a ve Müslümanlara hizmet edecek; temelinde, taşında iz bırakmış her bir medeniyetin mirasçılarına da kapıları daima açık olacaktır.” şeklinde konuştu.
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