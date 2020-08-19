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Aktüel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı:
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı:

"Kıymetli dostum, bilim ve gönül insanı, merhum Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmetle anıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:42:45 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı:

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının birinci yılında andı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kıymetli dostum, bilim ve gönül insanı, merhum Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.


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