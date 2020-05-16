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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:27:56 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz"
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