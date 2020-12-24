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Aktüel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Elbistan Şehir Müzesi'ni inceledi
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Elbistan Şehir Müzesi'ni inceledi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 00:37:10 -
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Elbistan Şehir Müzesi'ni inceledi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde açılışa hazırlanan şehir müzesinde incelemelerde bulundu.

İlçeye gelen Demircan'ı, Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve ilgililer karşıladı.

Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Elbistan ilçesinde oluşturulan şehir müzesinde incelemelerde bulunup, ilgililerden bilgi aldı.

Müzede arkeolojik eserlerin yanı sıra bölgenin kültür ve sanatının yansıtıldığı bölümleri de inceleyen Demircan, açılışa hazırlanan şehir müzesinin son halini gördü.

Demircan, Elbistan Şehir Müzesi’nin bölgenin tarihini yansıtan eserlerden oluşturulduğunu ifade ederek, şehri hiç bilmeyen insanların dahi müzeyi gezdikten sonra bölgenin tarihine hakim olacağını söyledi.

Müzenin son hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ziyarete açılacağını belirten Demircan, şöyle konuştu:

"Elbistan Şehir Müzemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yeni yaptığı, tamamladığı, inşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz bir müze. Çok başarılı bir çalışma oldu. Gerçekten Elbistan’ın tarihini, çok eski dönemlerden bu yana kültürünü, sanatını, şiirini, edebiyatını ve yaşam tarzını, doğal güzelliklerini çok güzel anlatacak. Ben buranın Elbistan'ın gençleri, çocukları için çok kıymetli bir eğitici yer olduğunu düşünüyorum. Bir bina içerisinde şehrin bütün dinamiklerini, tarihinden bu yana ve gelecek perspektifini üzerlerinde etkili kılacak böylesine bir çalışmanın örnek olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan gelenler de burayı daha yakından tanıyacaklardır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."


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