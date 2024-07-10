Kültür sanat dünyasının “Gazze sınavı” panelde konuşulacak

İşgalci İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den hemen sonra, önce “İsrail’in Soykırım Siyaseti Dünyayı Karanlık Bir Sona Sürüklüyor!” başlıklı “insanlık bildirisi" ni yayınlayan Türkiye Yazarlar Birliği daha sonra da düzenlediği “Gazze Çalıştayı” sonuç bildirisini katliamları durdurmaları için dünya liderlerine mektup ekinde göndermişti.

Türkiye Yazarlar Birliği şimdi de; İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği tarafından "(Dünya ve Türkiye)" başlıklı raporunun ele alınacağı panel düzenleyecek.

Panelde, edebiyat, müzik, sinema alanları başta olmak üzere ülkemizde ve dünyadaki kültür insanlarının Gazze'de yaşanan insanlık dramına yaklaşımları konuşulacak.

TYB Genel Başkanı ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN’ın oturum Başkanlığını yapacağı programda; Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa ASLAN, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi ve Filistin Akademik Platformu Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi ve İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN konuşacak.

Panel, 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü, saat: 11.00 de Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi Genç Kahve’de gerçekleşecek.

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