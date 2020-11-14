‘Kültür Bakanı olmak istiyorum’ CHP iktidara gelse Banu Alkan muradına erer

Türkiye'de adate bir kültür katliamı yapan Yeşilçam filmlerinin oyuncusu Banu Alkan, ilginç açıklamalarda bulundu.

Toplum önünde yarı milletvekili sayıldığını iddia eden Alkan, hatta kendisinin de bir gün Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istediğini söyledi.

Türkiye'de kültür alanında neye katkısı olduğu bilinmeyen ve bakanlık yapmayı çocuk oyuncağı zanneden Banu Alkan'ın bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Vatandaşlar, Alkan'ın açıklamasını "CHP iktidara gelse seni Kültür Bakanı yapardı" şeklinde yorumladı.