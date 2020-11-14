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Medya ‘Kültür Bakanı olmak istiyorum’ CHP iktidara gelse Banu Alkan muradına erer
Medya

‘Kültür Bakanı olmak istiyorum’ CHP iktidara gelse Banu Alkan muradına erer

Türkiye'de kültürü yozlaştıran Yeşilçam filmlerinin oyuncusu Banu Alkan bir gün Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istediğini söyledi. Sosyal medyada dalga konusu olan Alkan'ın bu açıklamasını vatandaşlar "CHP iktidara gelse seni Kültür Bakanı yapardı" şeklinde yorumladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:00:00 - 2020-11-14 13:12:04
‘Kültür Bakanı olmak istiyorum’ CHP iktidara gelse Banu Alkan muradına erer

Türkiye'de adate bir kültür katliamı yapan Yeşilçam filmlerinin oyuncusu Banu Alkan, ilginç açıklamalarda bulundu.

Toplum önünde yarı milletvekili sayıldığını iddia eden Alkan, hatta kendisinin de bir gün Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istediğini söyledi.

Türkiye'de kültür alanında neye katkısı olduğu bilinmeyen ve bakanlık yapmayı çocuk oyuncağı zanneden Banu Alkan'ın bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Vatandaşlar, Alkan'ın açıklamasını "CHP iktidara gelse seni Kültür Bakanı yapardı" şeklinde yorumladı.

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Yorumlar

Mehmet

Vallahi kültür pacalarindan akıyor cibildak Banu tam chp ye yakisir nede olsa chp özgürlük adı altında boylelerinin destekçisi yakışır
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ak it bok yesin!

bir tarafta tayip reis öte tarafta banu sultan! al birini vur ötekine! gençken taştı bu abla ama tayip'in gençliğini de biliyoruz!
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