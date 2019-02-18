Kültür A.Ş. etkinliğinde “Çağdaş Ruhçuluk” konuşulacak

Hatırlanacağı üzere Ece Vahapoğlu firmasının geçtiğimiz hafta anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik “çocuk yogası” projesi, vatandaşlardan gelen yoğun tepkiler üzerine iptal edilmişti. Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde “Çağdaş Spiritüalizm” adıyla gerçekleşecek bu seminerde Çileli, soğuk savaş dönemi sonrasında Batı’da ve Türk toplumunun bilhassa mâneviyat arayışı içindeki seküler kesiminde, giderek daha da rağbet gören spiritüel akımların ve “New Age” dinlerin kökeni, mahiyeti ve amaçları üzerinde duracak.

Reiki, yoga, ayurveda, holistik teknikler, şifacılık, meditasyon, Taocu teknikler gibi disiplinleri her yerde daha fazla duymaya başladık. Peki bunların ruh ve beden sağlığımıza ne katıp ne götürdüğünü, inanç ve kültür dünyamızda, yeni yetişecek nesillerin gelişim psikolojisi üzerindene tür etkiler yaptığını biliyor muyuz? Üstelik bu tür akımlara ait uygulamalar, konsantrasyon teknikleri, kişisel gelişim kursları, NLP, hafıza geliştirme metodları ve nefes egzersizlerigibi isimler altında modern ambalajlar içinde masumane bir görüntü altında sunulmakta, işin Hint, Çin ve şaman kaynaklı dinî arka planı gizlenmekte yahut bilinmemektedir.

“Doğu bilgelikleri” ve bunun Batılı yorumda “New Age” adıylakültür hayatımıza giren bu akımlardan bazıları, dış yüzden İslâm tasavvufuyla benzerliklerinden istifadeyle tasavvufî terimleri kendi görüşleriyle harmanlamakta, bu da tasavvuf kültürüne ilgi duyan dindar kesimin de ilgisini çekmektedir.

Yeni Nizam Yeni İnsan Derneği (YENİNDER) Başkanı Burak Çileli, seminerinde bu meselelerieski Yunan’dan günümüze kadar gelen mekanistik dünya görüşü ile karşılaştırmalı olarak enine boyuna ele almanın yanı sıra, Başyücelik Sistemi temel prensiplerinden “Ruhçuluk” etrafında meselenin İslâmî dünya görüşü perspektifinden hakikatine, Necip Fazıl’ın ve Salih Mirzabeyoğlu’nun eserlerinden referanslarla temas edecek.

23 Şubat 2019 Cumartesi

Saat 19:00

İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

Hırka-i Şerif mh. Akşemsettin cd. No: 66

(İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası)

Fatih/İSTANBUL