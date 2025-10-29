Külliye’deki resepsiyona CHP, İP ve DEM katılmadı! Azgınlar yine kuduracak: Parti liderleri TBMM'deki karenin benzerini verdiler

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonuna toplumun tüm kesimlerinden davetliler katılırken CHP Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da boykot etti.

Cumhuriyet Bayramının 102. yılında sabah saatlerinde Anıtkabir'e yapılan resmi ziyarette bir araya gelen liderler akşam saatlerinde Külliye'deki resepsiyonda da birlik görüntüsü verdi. Töreni protesto eden CHP ile İYİ Parti ve DEM Parti'de resepsiyona katılmadı.

TBMM’DEKİ KARENİN BENZERİNİ VERDİLER

Muhalefet tarafından AK Parti ile yakın temasta bulunmakla eleştirilen hatta AK Partiye katılacağı iddia edilen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu resepsiyonda yer alırken DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan töreni yan yana izledi. TBMM’nin açılışı sırasında Başkan Erdoğan ile yan yana oturdukları için azılı muhalefetin ölümüne eleştirdiği liderlerin Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda da aynı görüntüyü vermeleri muhalefetin yine ayarını bozdu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de resepsiyonda yerini aldı.

2023 Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Ogan da Külliye'de yerini aldı.