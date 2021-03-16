Külliye'de Erdoğan'la bir araya geldiler! 2 milyar Euro'luk yatırım kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley'i kabul etti.

Ali Koç, "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"da yaptığı konuşmada, 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Toplantıda konuşan Ali Koç, "2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Uluslararası iş alemine çağrıda bulunmak istiyoruz; Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmiş insan kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomik potansiyeli, eşsiz jeostratejik konumu ve bugünkü mevcut teşvik sistemiyle dünyaya önemli fırsatlar sunan ülkelerin başında gelmektedir" dedi.

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ziyaretin ardından Gelecek Vizyon Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da önemli açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Ford Otosan satın alma sözleşmesine şahit olacağız. Bu topraklarda üretim yapan istihdam sağlayan ülkemizin gücüne inanan yatırımcılar sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı tavrının örneğidir. Ford Otosan 2020 Aralık ayında 2 milyar euroluk yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı, biz de bu plan için kendilerine her türlü desteği verdik.

Ford Otosan Türkiye'deki otomotiv üretimi ve ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12 bin 500 insanımıza istihdam sağlıyor.

Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek.

1 tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek. Sadece dizel ve benzinli araçlar değil, elektrikli araçlar ile batarya üretimi yapılacak. 130 bin batarya kapasitesi sağlanacak.

Ford Otosan ihracatını 13 milyon dolara çıkaracak. Avrupa pazarında satılması üzerine alım taahhüdü veriliyor.

Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum.”