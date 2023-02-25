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Aktüel Külliye’de depremzede çocuklara moral etkinliği
Aktüel

Külliye’de depremzede çocuklara moral etkinliği

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, depremden etkilenen illerden aileleriyle Ankara'ya getirilen çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 12:17:00 -
Külliye’de depremzede çocuklara moral etkinliği

Depremzede çocuklar, teraryum yapıp keyifli vakit geçirirken, etkinlik boyunca sık sık sorular sordu, teraryumun yapılışını büyük dikkatle izledi.

Teraryum yapımını da deneyimleyen afetzede çocuklar, bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşarak keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik de yaşadıkları şehirlerden Çubuk'taki öğrenci yurtlarına nakledilen 5-12 yaş aralığındaki 20 depremzede çocukla bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Çevik, onlara en büyük hobisi olan teraryum yapımını anlattı.

Çevik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklar için her pazartesi ve perşembe günü etkinlik düzenleyeceklerini ve onları yakından takip edeceklerini bildirdi.
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