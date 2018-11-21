Kullanılmış çay poşetleri ile neler yapılabilir?

AKNE TEDAVİSİ

Yeşil çay poşetlerini atmayarak cildinizi güzelleştirmek için kullanabilirsiniz. Aslında, yeşil çay hafif akne tedavisi için iyi ev ilaçlarından biridir. Yeşil çaydaki antibakteriyel özellik, akne bakterileriyle mücadele eder.

Yeşil çayı demledikten sonra 30 dakika bir kenarda bekletin. Ardından 5 ila 10 dakika boyunca, akneden muzdarip olduğunuz bölgelerin üzerine koyun. Ardından cildinizi soğuk su ile yıkayın.

Sivilcelerden kurtuluncaya kadar günde iki kez bu uygulamayı tekrarlayın.

AĞIZ KOKULARINI ÖNLEYİN

Nane ve yeşil çay poşetleri ile nefis kokulu bir gargara yapabilirsiniz. Bu çayların antiseptik ve antibakteriyel özellikleri olduğu için ağızda kötü kokuya neden olan bakterileri öldürür.

Uluslararası Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada yeşil çay ile ağız çalkalamak, ağrıları azaltmaya da yardımcı oluyor.

10 ila 15 dakika bir fincan sıcak suyun içinde 2 veya 3 kullanımşış çay poşetlerini demleyin. Çayın soğumasını bekleyin. İçine birkaç damla çay ağaçı yağı ekleyin. Bu gargarayı günde 2 kez kullanın.

SAÇLARINIZI PARLATIN

Siyah veya yeşil çay poşetleri Kuru ve mat saçları canlandırır. Çay antioksidanları saçların uzamasını sağlar, saç derisinde kuruluktan dolayı oluşan kepeği önler.

2 bardak suyun içinde kullanılmış 2-3 çay poşetini yeniden demleyin ve soğumasını bekleyin. Saçınızı şampuanladıktan sonra durulama suyu olarak bu çayların suyunu kullanın ve 5 dakika boyunca saç derisine masaj yapın. Daha sonra tekrar sade su ile saçlarınızı durulayın. Kuru saçlarınızın yumuşak ve parlak olduğunu göreceksiniz.

GÖZLERİNİZİN ŞİŞLİĞİNİ İNDİRİN

Çay poşetleri gözlerinizdeki şişlik ve tahrişi yok etmeye yardımcı olur. her türlü kabarık ve tahriş gözleri yatıştırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, gözlerinizin doğal ışıltısının geri gelmesini sağlar.

Kullanılmış 2 çay poşetini 30 dakika boyunca buzdolabında tutun. Sonra soğutulmuş çay poşetlerini göz kapaklarınızın üzerine koyun. 10 ila 15 dakika süreyle tutun. Günde birkaç kez tekrarlayın.

TIRNAK MANTARI ENFEKSİYONU

Kullanılmış çay poşetlerini kullanarak tırnak mantarı tedavisi yapabilirsiniz. Çayda bulunan etken maddeler mantar enfeksiyonlarının sorumlusunu öldürür, cildin tahriş olmasını engeller.

20 ila 30 dakika boyunca kullanılmış çay poşetlerini buzdolabında soğutun.

15 dakika boyunca mantardan etkilenen ayak tırnağınıza soğuk çay poşetleri koyun. Enfeksiyon tamamen yok oluncaya kadar günde 2 ya da 3 kez uygulayın.

CİLDİN PULLANMASINI ÖNLEYİN

Bir kabın içine 1 veya 2 kullanılmış yeşil çay poşetlerinin içini aktarın. Bir macun yapmak için biraz zeytinyağı ve bal ekleyin. Yüzünüze ve boynunuza uygulayın üzerinde ve 10 dakika bekletin. Yavaşça dairesel hareketlerle macunu cildinizden dökün. Ilık su ile cildinizi durulayın. Haftada bir kez bu uygulamayı yapın.

BİTKİLERİNİZİ KORUYUN

Bitkilerinizi zararlılardan ve mantardan korumak istiyorsanız, yine çay poşetlerinden faydalanabilirsiniz.

Kullanılmış çay poşetlerini hafifçe demleyin. Soğuttuktan sonra sprey şişesinin içine doldurun. Bitkilerinizin üzerine bu suyu sıkın. Ayrıca toprağın üzerine çay poşetleri yerleştirin. Toprağa ek besin verecektir.