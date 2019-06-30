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Kulisleri sarsacak iddia! Bomba isim yeni partiye katılıyor

Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen partiye Ertuğrul Günay, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin’in yanı sıra eski bakan Nihat Ergün'ün de katılacağı öne sürüldü.

30 Haziran 2019 Pazar 11:10
Kulisleri sarsacak iddia! Bomba isim yeni partiye katılıyor

Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak isimler tek tek belirleniyor. Babacan'ın partisine Ertuğrul Günay, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin'den sonra eski bakan Nihat Ergün'ün de katılacağı iddia ediliyor.

Siyasetin gündemi Ali Babacan'ın partisiyle yeniden hareketlenecek. Yeni partiye katılan isimler de netleşmeye başladı. Türk siyasetinde yeni bir sayfa açılıyor. AK Parti'de yıllardır ekonomi yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan Ali Babacan, yeni parti hazırlıklarında sona geldi.

10 gün içerisinde yeni partinin kuruluşunu duyurmaya hazırlanan Ali Babacan'ın yanında yer alacak isimler de netleşmeye başladı.

Nihat Ergün de yeni partide

Ertuğrul Günay, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin ekibin bilinen isimleriydi. Bugün ise Nihat Ergün'ün de Ali Babacan'ın partisine katılacağı öğrenildi.

17 Aralık'tan sonra kabine dışı kaldı

Nihat Ergün, 17 Aralık sürecinin ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinden alınmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:10
  1. Ali Babacan
  2. Ertuğrul Günay
  3. Beşir Atalay
  4. Sadullah Ergin
  5. Yeni parti
  6. Türk siyaseti

YORUM YAZ

  • Deli İboDeli İbo46 dk önce
    Ulan haramzadeler, Fetö'nün beslemeleri sizlerin ne olduğu ortaya çıkmış olup, Reis sizleri trenden indirmiştir.Şimdi aklınızca (Esasen ABD, İSRAİL, FETÖ' nünu aklı) Reis'ten yonga çıkarmaya çalışıyorsunuz.Oluuum akıllı olun, bu işin sonunda Abdullatif gibi olup, sümsük, sümsük rezilce ortada kalmak da var.Siz bilmezmisiniz ki yel kayadan ne alabilir.
  • Vatandaş Vatandaş 50 dk önce
    Bu isimler akp nın sayesinde bir yerlere geldiler şimdi ne oldu da parti kuruyorlar bu par ti bence akp yi böl parçala yok et ülke yanmış bitmiş kimin umurunda herkes ne olduğunu gayet iyi biliyor
  • derinceliderinceli55 dk önce
    ben bir izmit derinceli olarak böyle çıkarcı menfatçi adamlara bırak oy vermeyi sülalesi ölse allah rahmet etsin demem çünki 30 senedir tanıyorum önce derince belediye başkanlığı iki dönem sanayii bakanlığı yaptı aday gösterilmedi küskünlerden oldu ergün o koltuk senin götüne yapışıkmı kalacaktı ölene kadar oralardamı kalacaktınız çıkarcı tipler sizlerin yüzünden insanlar siyasetten soğudu
  • hakanhakan1 sa önce
    Nedir bu akitteki yeni partiye olan hayranlık? açıkca destek veriyorsunuz
  • OKCULARTEPESİNİ TERKETMEYENOKCULARTEPESİNİ TERKETMEYEN1 sa önce
    BOOMBA İSİM haaaaaaaaaa............alın tepetepe kullanın............BİT PAZARININ5 KRŞ ETMEZÇİZİKPLAKLARINI silipsilipparlatarak KAKALAMAYAçalışan HURDACILAR... kendinizede ANTİKACI deyim BARİİİİİİİİİİİİİ
  • AbdülkadirAbdülkadir1 sa önce
    Yeni parti fetö gölgesinde kurulacak bir parti olacağı için insanlar pek itibar etmeyecektir. Bir de bu insanlar neden bu kadar parti kurmaya meraklılar bunu da anlamak zor. Yeni partiye ben asla ve kat aoy vermem .Zaten son seçimde akp yede oy vermedim. Ben kararsızlardanım.Fetönün gölgesinde kurulacak bir partiden bir hayır gelmez.
  • BurakBurak1 sa önce
    Hadi bakalım yolunuz açık rabbim yardımcınız olsun

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