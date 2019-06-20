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Kulisleri sallayan son veri geldi! '100 bin oy farkla...'

23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala son kulis bilgileri gelmeye başladı. Siyasi kulislerde, seçimleri 100 bin oy farkla Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağı iddia edildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:07
Kulisleri sallayan son veri geldi! '100 bin oy farkla...'

İstanbul seçimleri için gözler anket sonuçlarına çevrilirken, siyasi kulislerde AK Parti'de yaklaşık 100 bin oya denk gelen yüzde 1 oy farkıyla Yıldırım'ın ipi göğüsleyeceği yorumu yapılıyor.

23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala heyecan dorukta. Cumhurbaşkanı Erdoğan taktik değişikliğine gitti ve İstanbul'da sahaya indi.

BBC Türkçe İstanbul seçimleriyle ilgili siyasi kulislerde konuşulanları aktardı. Gözlerin çevrildiği AK Parti'de, "Artık seçim küçük farkla değil, en az 100 bin farkla kazanılır ya da kaybedilir, herkes kaderine razı olur, seçim gündemden kalkar" görüşü hakim.

Sandığa gitmeyen seçmen, DSP ve Saadet seçmeni

31 Mart'ta sandığa gitmeyen AK Parti seçmeninden gelecek artı oyların yanısıra, 30 bin dolayında oy alan DSP'nin bir kısım seçmeninin sandığa gitmeyeceği, 17 bin dolayındaki seçmenin de Yıldırım'ı destekleyeceği hesabı yapılıyor. Kritik önemdeki Saadet Partisi'nin "gerçek seçmeninin" Yıldırım'a oy vermeyeceğini ifade eden AK Partililer, ancak 31 Mart'a tepki olarak Saadet Partisi'ne oy verenlerin, İmamoğlu'nun kazanmaması için yeniden Yıldırım'ı destekleyeceği düşünülüyor.

AK Parti, yaklaşık 100 bin oya denk gelen yüzde 1 oy farkıyla Yıldırım'ın ipi göğüsleyeceği yorumu yapılıyor.

Siyasi kulislerde tartışılan bir başka konu, kaybeden tarafın, "yeniden seçim isteyip istemeyeceği" ya da bir erken genel seçimin gündeme gelip gelmeyeceği.

AK Partililer buna gerekçe olarak, artık bu seçimde sonucu 13-14 bin oy değil, en az 100 bin oyun belirleyecek olmasını gösteriyor.

Erdoğan'dan seçim anketleri açıklaması

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi. Seçimlere sayılı günler kala anket şirketlerinin yayınladığı sonuçların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, ''Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor. Pazar günü yapılacak seçimlerin sonuçları esas anketler.'' dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:07
  1. İstanbul
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