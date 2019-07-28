Kulisleri sallayan iddia! "Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri, ittifakları değiştirebilir"

Eski bakanlardan Ali Babacan’ın kurucusu olduğu AK Parti’den istifa etmesinin ardından siyaset kulisleri hareketli günler geçiriyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün destek verdiğiAli Babacan liderliğinde kurulacak yeni partilerin, siyasetteki dengeleri nasıl değiştireceği merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından siyasete yüzde 50+1 barajı gelmiş, bu da partiler arası ittifakı beraberinde getirmişti. Duvar’ın kulis haberine göre yeni partilerin resmen kurulmasıyla siyaset sahnesindeki mevcut ittifaklarda değişiklik yaşanması bekleniyor.

Üçüncü bir ittifak gelebilir

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde AK Parti ile MHP birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında, CHP ve İYİ Parti de Millet İttifakı çatısı altında yer aldı. Siyaset kulislerinde ise yeni partiler için ittifaklar konuşuluyor. Buna göre eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan liderliğinde kurulacak yeni partilerin üçüncü bir ittifak oluşturabileceği ifade ediliyor.

Söz konusu yeni ittifaklar için ise çok sayıda olasılık konuşulurken ortaya atılan bir iddiaya göre CHP-HDP ile, olası yeni partilerin ise İYİ Parti ile yan yana gelebileceği belirtiliyor.

Bir başka iddia ise CHP ile Babacan ekibinin yeni bir ittifak kurabileceği yönünde. Yeni partilerin ittifakları değiştirip yeni ittifaklara yol açabileceğine kesin gözüyle bakılıyor.