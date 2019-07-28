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Kulisleri sallayan iddia! "Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri, ittifakları değiştirebilir"

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilerin siyasete girmesiyle birlikte, yeni ittifakların gündeme geleceği iddia edildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:03
Kulisleri sallayan iddia! "Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri, ittifakları değiştirebilir"

Eski bakanlardan Ali Babacan’ın kurucusu olduğu AK Parti’den istifa etmesinin ardından siyaset kulisleri hareketli günler geçiriyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün destek verdiğiAli Babacan liderliğinde kurulacak yeni partilerin, siyasetteki dengeleri nasıl değiştireceği merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından siyasete yüzde 50+1 barajı gelmiş, bu da partiler arası ittifakı beraberinde getirmişti. Duvar’ın kulis haberine göre yeni partilerin resmen kurulmasıyla siyaset sahnesindeki mevcut ittifaklarda değişiklik yaşanması bekleniyor.

Üçüncü bir ittifak gelebilir

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde AK Parti ile MHP birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında, CHP ve İYİ Parti de Millet İttifakı çatısı altında yer aldı. Siyaset kulislerinde ise yeni partiler için ittifaklar konuşuluyor. Buna göre eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan liderliğinde kurulacak yeni partilerin üçüncü bir ittifak oluşturabileceği ifade ediliyor.

Söz konusu yeni ittifaklar için ise çok sayıda olasılık konuşulurken ortaya atılan bir iddiaya göre CHP-HDP ile, olası yeni partilerin ise İYİ Parti ile yan yana gelebileceği belirtiliyor.

Bir başka iddia ise CHP ile Babacan ekibinin yeni bir ittifak kurabileceği yönünde. Yeni partilerin ittifakları değiştirip yeni ittifaklara yol açabileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:03
  1. Ali Babacan
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Abdullah Gül
  4. AK Parti
  5. yeni parti
  6. yeni parti kurulacak mı
  7. yeni partinin ismi ne olacak
  8. CHP
  9. HDP
  10. İYİ Parti
  11. Saadet Partisi
  12. yeni ittifaklar
  13. Cumhur İttifakı
  14. Millet İttifakı
  15. flaş iddia

YORUM YAZ

  • Ali koyuncuAli koyuncu22 dk önce
    Çok korktum kurarlarsa halimiz perişan olur..bu akit ne kadar gündeme getiriyor bu adamları acaba bir beklentinmi var akit yoksa mufazakar oyları bölmek içinmi yapıyorsun derdin ne bu kadar gündem yapıyorsun akit sanene gündem yapma defolup gitsinler
  • İsaİsa36 dk önce
    Herşey güzel olacak diyerek oy kullanan Abdullah Gül tam bir nankordur. Onu başbakan yapan Cumhurbaşkanı yapan da bizzat Tayyib Erdoğan olduğunu ne çabuk unuttu nankörlük böyle birsry... Daha dün Gül ün esi ortuden dolayı üniversiteye göremiyordu şimdi İBB başkanı Bodrum'da Gül ün oyuyla rakı yudumlayarak denizin keyfiniçıkarıyor.. nankör gul

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