Kulislerde o üç isim konuşuluyor! İşte AK Parti'nin İzmir adayları

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İzmir adayının kim olduğu merak uyandırdı.

Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için MHP ile ittifaka giden AK Parti’nin, merakla beklenen İzmir büyükşehir belediye başkan adayı yarın açıklanacak. Kulislerde ise 3 ismin adı artık iyiden iyiye konuşulmaya başladı.

Yerel seçimler için partilerin önem verdiği illerden İzmir’de, AK Parti’nin çıkaracağı aday yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Erdoğan anons edecek

Erdoğan TBMM Grup Toplantısı'nda, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını kürsüden anons edecek.

Nihat Zeybekçi en güçlü aday

MHP ile İzmir’de de ittifaka giden Ak Parti’nin en güçlü adayı ise eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci. Zeybekci’nin yanı sıra kulislerde AK parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Ayın Şengül gibi isimlerin de adı geçiyor.

AK Parti ve MHP'de heyecanlı bekleyiş

Yerel seçim çalışmalarına başlayan ancak adayın açıklanmasıyla birlikte yol haritasını çizecek olan AK Parti ve MHP İzmir yönetiminde de heyecanlı bekleyiş sürüyor.

'İzmir'de başarılı olacağız'

Cumhur ittifakı adayının yarın açıklanacağını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, MHP ile birlikte başarıyı yakalayacaklarına inandığını belirterek, “Güçlü bir belediye başkan adayı belirleyerek, İzmir’de başarılı olacağız” ifadelerini kullandı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de ittifak sayesinde seçimden çok daha güçlü çıkacağını belirtirken, yepyeni bir vizyonla İzmir’in önünü açılacağını söyledi.

20 ilin başkan adayı açıklanacak

Toplantıda, İzmir’in yanı sıra Ankara, Muğla, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Konya, Mardin, Trabzon ve Sakarya büyükşehir belediye başkan adayları ile Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Sivas ve Yozgat'ın belediye başkan adayları açıklanacak.