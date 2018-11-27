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Kulislerde o isimler konuşuluyor! İşte CHP'nin İstanbul adayları

Belediye başkan adaylarını 6 Aralık'ta açıklayacak olan CHP'de, İstanbul için kulislerde konuşulan isimler ortaya çıkmaya başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı gündemde olan Cengiz Topel Yıldırım isimlerinin İstanbul için ön plana çıktığı öğrenildi.

27 Kasım 2018 Salı 12:26
Kulislerde o isimler konuşuluyor! İşte CHP'nin İstanbul adayları

Geçen pazar günü 'aday mesaisi' yapan Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İBB Başkanlığı önerisine sıcak yaklaşmayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı gündemde olan Cengiz Topel Yıldırım ile görüşme gerçekleştirdi.

Sertaç Eş'in haberine göre pazar günü öğlenden sonra parti genel merkezine gelen Kılıçdaroğlu ilk olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na İstanbul adaylığı için "uygun bir kimlik olarak öne çıkıyorsunuz" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu bir adım önde

Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, İmamoğlu da bir dönem daha Beylikdüzü'nde görev yapma yaklaşımını yumuşattı. Son kararın genel merkez ve İmamoğlu tarafından ortaklaşa verileceği dile getiriliyor. Önümüzdeki haftalarda CHP'nin İmamoğlu için İstanbul'da ölçümler yapacağı belirtiliyor. Kılıçadaroğlu'nun Almanya ziyaretinin bitimine kadar İstanbul değerlendirmelerinin sürmesi bekleniyor. İmamoğlu, CHP'nin İstanbul için yaptığı aday profili çalışması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için gündeme gelmişti. CHP'nin belirlediği aday profili, deneyimli, ayrım yapmayan kapsayıcı, sakin ve güler yüzlü bir kişi olarak dile getirilirken İmamoğlu'nun bu özellikleri taşıdığına dikkat çekiliyor.

Cengiz Topel ile görüştü

Kılıçdaroğlu, İstanbul için yaptığı görüşmenin ardından bir iş adamıyla, ardından eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Avcılar Belediye Başkan aday adayı olan Nimet Baylan Bazan'la da kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun pazar günkü son görüşmesi ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı gündemde olan Cengiz Topel Yıldırım'la gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nun Yıldırım ile Ankara'ya ilişkin gelişmeleri ele aldığı, durum değerlendirmesi yaptığı dile getiriliyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:26
  1. Ankara
  2. CHP
  3. CHP'nin İstanbul adayları
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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