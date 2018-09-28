Kulak tıkanıklığı neden olur?

Kulak tıkanıklığı geçici bir durum olurken kendiliğinden de geçebilir. Ancak bazen önemli bir hastalığın habercisi de olabilir. Kulak tıkanmasına neden olan faktörler şöyledir;

BUŞON

Kulak tıkanıklığının en sık karşılaşılan sebeplerindendir. Dış kulak yolu girişindeki salgı bazen fazla salgılanma ya da dış kulak yolunun yeterince geniş olmaması nedeniyle birikim yapabilir. Salgı birikimi dış kulak yolunu tamamen doldurmadan rahatsızlık vermeyebilir. Ancak tam kapattığında ani bir tıkanıklık hissi oluşturur.

DIŞ KULAK YOLUNA GİREN YABNCI CİSİM

Dış kulak yolunu tamamen doldurursa tıkanıklığa yol açabilir.

DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONU

Dış kulak yolu enfeksiyonları genellikle dış kulak yolunun havuz, deniz veya duşta su kaçmasına bağlı uzun süre nemli kalması sonucu oluşur. Dış kulak yolunda oluşan ödem nedeniyle hasta ağrının yanı sıra kulak tıkanıklığı da hisseder.

ORTA KULAK ENFEKSİYONU

Orta kulak, içerisinde üç kemikçiğin ses iletimini sağladığı hava dolu bir boşluktur. Orta kulak enfeksiyonu sırasında bu boşluk iltihaplı sıvıyla dolar ve ses iletimini bozar. Kişi kulak ağrısının yanı sıra kulak tıkanıklığından da yakınır.

ÖSTAKİ TÜPÜ FONKSİYON BOZUKLUĞU

Östaki, orta kulak basıncını dış ortam basıncıyla eşitlemeyi sağlayan ve burun gerisindeki salgıların orta kulağa kaçışını engelleyen dar bir kanaldır. Yutkunmakla veya esnemekle açılır ve dış ortamla orta kulak basıncını eşitler. Sinüzit ile saman nezlesi gibi alerjik reaksiyonlar, uçak yolculuğu gibi ani basınç değişiklikleri östakinin tıkanmasına neden olur. Orta kulakta oluşan negatif basınç kulak zarına vakum etkisi yaratır ve kulak tıkanır. Tıkanıklık şiddetliyse hasta beraberinde ağrı da hissedebilir. Bu fonksiyon bozukluğu uzun sürerse orta kulaktaki vakum etkisi nedeniyle çevre dokulardan orta kulağa sıvı çekilir ve kulak nezlesi problemine neden olur. Uzun süreli kulak tıkanıklığının nedenlerinden birini de kulak nezlesi oluşturur.

ANİ İŞİTME KAYBI

Birdenbire ya da birkaç günlük süreçte ilerleyerek devam edebilen işitme kaybıdır. Kişi bazen işitme kaybını ani başlayan tıkanıklık, dolgunluk gibi algılayabilir. Nedeni belli olmayabilir. Çoğunlukla tek taraflı gelişir. Tedaviye erken başlanması başarı şansını artırdığı için kulak tıkanıklığı hissedildiğinde, özellikle de telefonla görüşürken bir işitme asimetrisi varsa doktora zaman kaybetmeden başvurması önerilir.

NAZOFARİNKSTE KİTLE

Uzun süren ve kulak tıkanıklığına neden olan östaki fonksiyon bozukluklarında da kulak tıkanabilir. Bu nedenle endoskop yardımıyla geniz eti ya da tümörün araştırılması gerekir.