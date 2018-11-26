Kulak temizleme çubuğu kullananlar dikkat!

Günlük kimi alışkanlıklarımız, kulak sağığını tehdit ediyor. Dış kulak yolunu kulak pamuğu gibi sert cisimlerle temizleme alışkanlığı, kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemek işitme kayıplarına yol açabiliyor. Hipertansiyon, şeker hastalığı gibi sistemik hastalıkların işitme kaybına neden olabileceğini belirten uzmanlar, tedavi edilmeyen orta kulak iltihaplarının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

İşitme kayıplarının sebeplerinin çeşitli olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Topak, işitme kayıplarının “İletim tipi işitme kayıpları, sensorinöral işitme kayıpları ve kombine işitme kayıpları” şeklinde sınıflandırıldığını söyledi.

GEBELİK DÖNEMİNDEKİ HASTALIKLARA DİKKAT

Prof. Dr. Murat Topak, genetik olmayan işitme kayıplarının nedenlerini şöyle sıraladı: “Annenin gebeliği sırasında geçirdiği kızamıkçık, kızamık, toksoplazma, kabakulak gibi enfeksiyonlar. Annenin gebeliği sırasında ototoksik (iç kulak yapılarına zarar veren ) ilaç kullanması, prematüre doğum, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması, kan uyuşmazlığına bağlı sarılık sayılabilir.”

YAŞLILIKTA İŞİTME KAYIPLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Diğer sensorinöral işitme kayıpları nedenleri arasında ani sensorinöral işitme kaybı, yaşlanmaya bağlı işitme kaybı, gürültüye bağlı işitme kayıpları, Meniere Hastalığının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Murat Topak, “Kulak kemiğinin zarar gördüğü kafa travmalarından sonra da iletim tipi, sensorinöral tip veya ikisinin bir arada olduğu kombine tip işitme kayıpları görülebilir” diye konuştu.

ORTA KULAK İLTİHAPLARI İHMAL EDİLMEMELİ

İşitme kaybına neden olan hastalık tespit edildikten sonra duruma göre bir tedavi programının belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Serümen tıkaçlarında küçük bir girişimle tıkaç alınarak işitme kaybı düzeltilebilir. Dış kulak yolu enfeksiyonları ve orta kulak iltihaplarında medikal tedavi ile işitme kaybı düzeltilebilir. Ani işitme kayıplarında da gecikmeden uygulanacak ilaç tedavisi ile işitme kaybında düzelme sağlanabilir” uyarısında bulundu.

başlangıçta işitme cihazı ile işitme kaybı düzeltilmeye çalışılır, işitme cihazı ile sonuç alınamazsa Koklear İmplant uygulaması ile işitmenin sağlanması mümkündür” diye konuştu.

KULAK PAMUĞU KULLANMAYIN

Kulak sağlığını tehdit eden durumlara da değinen Prof. Dr. Murat Topak, “Kirli havuz suları, dış kulak yolunu sert cisimlerle, kulak pamukları ile temizleme alışkanlığı, travmalar, orta kulak iltihaplarının yeterli tedavi edilememesi, orta kulak nezlesinin geç fark edilmesi, annenin gebeliği sırasında maruz ka Prof. Dr. Murat Topak, labileceği enfeksiyonlar, gürültü, yüksek sesle kulaklıkla müzik dinlemek, ototoksik ilaçlar, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi sistemik hastalıklar kulak sağlığını tehdit etmektedir” uyarısında bulundu.

Kulak sağlığını korumak için genel temizlik ve sağlık kurallarına uyulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Havuz sularının temizliği kontrol edilmeli. Dış kulak yoluna sert cisimler ve pamuklu kulak çubuğu sokulmamalı” dedi.