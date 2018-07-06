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Kulak neden çınlar?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, kulak çınlaması ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Kulak çınlamasının genellikle erişkinlerde görüldüğünü hatırlatan Yılmaz, “bu bir hastalık değildir, işitme sisteminde meydana gelen bir bozukluğun belirtisidir." ifadesini kullandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 23:49
Kulak neden çınlar?

Toplumda yaklaşık yüzde 10 oranında kulak çınlaması sorunu yaşanmaktadır. Çınlama sürekli hale geldiğinde, uykusuzluk, dikkat bozukluğu, baş dönmesi gibi sorunlara yol açabilir” diye konuştu.

TANI, İŞİTME TESTİYLE KONUYOR

Çınlamanın tanısının işitme testiyle konulduğuna işaret eden Dr. Yılmaz, “Bunun yanında sistemik hastalıkları tespit edebilmek için kan tahlili, damarsal anomaliler için doppler USG’ye başvurulur. Eğer tek kulakta çınlama varsa tümör olasılığı düşünülerek MRG çektirilebilir. Ancak çınlamanın teşhisinde en önemli faktör çınlamanın öyküsüdür. Her hastada farklı özelliklerle kendini gösterebilir." ifadelerini kullandı.

KULAK ÇINLAMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

"Kulak kiri, kulak enfeksiyonları, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, kulak kemikçiklerinde kireçlenme, alerji, tansiyon yüksekliği veya düşüklüğü, bazı tümörler, şeker hastalığı, tiroit hastalıkları, aspirin ve benzeri ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar, çeşitli antibiyotikler, bazı depresyon hastalıkları, damarsal hastalıklar, sigara kullanımı bu nedenler arasında sayılabilir. Yaşa bağlı işitme azlığı ve stres de çınlamaya neden olan en önemli etkenlerdir.

Cep telefonuyla uzun süre konuşmak ve kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek kulak çınlamasını tetiklediği gibi sigara kullanımı da çınlama faktörlerinden biridir." dedi.

TÜMÖRE DİKKAT!

 Dr. Yılmaz, çınlamayla birlikte, çınlamanın dirençli bir şekilde ilerlemesi, baş ağrısı, bulantı ve kusma, baş dönmesi, işitme azlığı, denge bozukluğu, yüz felci görülmesinin tümöre işaret ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 23:49
  1. Kulak Çınlaması
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