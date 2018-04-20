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Kulak kristali oynaması nedir? Belirtileri neler?

Baş dönmesinin belirtilerinden birinin de kulakta bulunan iç kulak kristallerden kaynaklandığını biliyor muydunuz? Peki iç kulak kristali nedir? Bu kristallerin kayması insan sağlığını nasıl etkiler? İşte sizler için kulak kristalini araştırdık…

20 Nisan 2018 Cuma 21:35
Kulak kristali oynaması nedir? Belirtileri neler?

Kulak kristalleri iç kulakta yer alan ve vücut dengesini sağlayan yapılardır. Kristaller iç kulağın içerisinde denge kanallarında bulunurlar. Vücut hareketlerinin dengeli olmasını sağlayan kulak kristalleri, kulak içinde üç ayrı denge kanalı içerisinde sıvı halde bulunan sabit yerleşimli yapılardır.

KULAK KRİSTALLERİ KAYMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER;
Kulak ve üst yolunum yolu enfeksiyonları kulak kristali kaymasına neden olan faktörlerin başında gelir. Beynin travma geçirmesi ve ani yapılan boyun hareketleri de bu kristallerin yerinden oynamasına neden olur. Yatarken yapılan hareketler ve birden ayağa kalkmakta kristal sıvıları harekete geçirir.
Kristallerin kaydığını gösteren belirtiler; ani başlayan baş dönmeleri ve mide bulantısı gibi durumlardır. Aynı zamanda baş dönmesi olmadığı halde dengesizlik hissi yaşanması kişinin kulak kristallerinin kaydığını gösteren belirtilerden biridir.

KULAK KRİSTALİ TEDAVİSİ
Kulak burun boğaz doktorunun yapacağı denge testleriyle kulak kristallerinin yerinden oynayıp oynamadığı tespit edilir. Kulak kristalleri yerinden oynayan kişinin hareket ederken daha dikkatli olması tavsiye edilir.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:35
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