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Sağlık

Kulak kristali oynaması neden olur? Kulak kristali oynamasının belirtileri

Şiddetli baş dönmesine yol açan kulak kristali oynaması, oldukça sık görülen önemli bir sağlık sorunudur. Uzmanlar kulak kristalinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyler. Kulak kristali dengesizlik gibi belirtilerin yanı sıra düzensiz kalp atışlarıyla da kendini belli etmektedir. Peki kulak kristali neden oynar? Kulak kristali oynamasının belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-11 03:41:00 -
Kulak kristali oynaması neden olur? Kulak kristali oynamasının belirtileri

Pek çok nedenden kaynaklanan ve birçok belirtiyle kendini gösteren kulak kristali oynaması, şiddetli baş ağrılarına yol açmaktadır. Kulak kristali oynaması genellikle herhangi bir travma sonucu gerçekleşse de birçok faktöre bağlıdır. Uzmanlar kulak kristali oynamasının mutlaka dikkate alınması gerektiğini, aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söylemektedir. Peki kulak kristali oynaması neden olur? Kulak kristali oynamasının belirtileri nelerdir? Sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Kulak kristali oynaması neden olur?

Kulak kristallerinin oynama sebebi çoğu kez bilinmemektedir. Ancak kulak kristali oynaması meniere hastalığı, otoskleroz gibi kulak rahatsızlıkları ve iç kulak tümörleri gibi rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıkabilir. Kulak ve üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak kristali kaymasına neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Beynin travma geçirmesi ve ani yapılan boyun hareketleri de kulak kristallerinin yerinden oynamasına yol açabilmektedir.

Kulak kristali oynamasının belirtileri

- Dengesizlik
- Şiddetli baş dönmesi
- Görmede bozukluk
- Kulaktan yüze kadar vuran kramplar
- Mide bulantısı
- Şiddetli baş ağrısı
- Kalp ritim bozukluğu
- Kan akışında hızlanma
- Kulakta çınlama

Kulak kristali oynamasının tedavisi

Kulak kristali oynamasının tedavisi için öncelikle kulak kristallerinin yerinden oynayıp oynamadığı tespit edilir. Kulak kristali yerinden oynayan kişilerin hareket ederken daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Ayrıca bol su tüketimi kulak kristali oynamasına fayda sağlamaktadır.

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