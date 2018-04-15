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Kulak çöpünün verdiği zararlar

Kulak çubuğu çoğu insanın vazgeçilmezidir. Amaç, kulaklara rahatsızlık veren kirden kurtulmaktır ancak kulak çubuğu tehlikeli olabilir.

15 Nisan 2018 Pazar 21:48
Kulak çöpünün verdiği zararlar

En küçük bir kir, en küçük bir tıkanıklık nedeniyle düşünmeden iki tarafı minik pamukla sarılı çubuklar kullanılır. Normalde kulak kepçesindeki kıvrımlı yerlerin temizlenmesi amacıyla üretilen kulak çubukları, kulak kanallarının içini temizlemek amacıyla bilinçsizce derinliklere sokulursa mantardan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan işitme kaybına dek birçok hastalığa yol açabilir. İstemeden zarar görebilirsiniz.

 Dış kulakta çizilme ya da zedelenme meydana gelebilir

Özellikle yaz aylarında havuz, deniz ve duş esnasında suyla temas artarken; kulağını sık sık temizleme ihtiyacı hisseden ve kulak çubuğuyla karıştıran insanlar, dış kulak yolunda gözle görülmeyen bazı çiziklere, zedelenmelere yol açabilir.

O zedelenmeler ve çatlaklar da kirli maddelerin dış kulak yolunda iltihaplanma yapabilir. Bu çok kolay enfeksiyona yol açabilir.

Bu nedenle bilinçsiz hareket etmemek, kulak çubuklarını kulakların derinliklerine sokmamak gerekir.

Kirler daha da derine gidebilir

Normalda dış kulak yolu kahverengi bir salgı yapar. Dış kulak yolunu enfeksiyonlardan koruyan bu salgı dış kulak yolu tarafından dışarı atılır. Ama biz onu günlük yaşantımızda göremeyiz.

Dışarı atılmasında problem olması durumunda ise bu salgı içeride birikebilir. Biriken salgı, kulak çubuğu ile temizlenmeye çalışılırken tam tersi o biriken salgılar daha da içeri itilip birikmesine yol açılabilir, dış kulak yolu kanalı kapanabilir.

 İşitme kaybına neden olabilir

Kulak doğal yapısı gereği kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Kulak kirleri, sanılanın aksine kulağımız için faydalıdır. Ancak kulak çubuğu ile bu faydalı kirlere müdahalede bulunarak zarar verebiliriz. Bilinçsiz kulak çubuğu kullanımı kulak tıkanıklıklarını hatta işitme kaybını beraberinde getirebilir.

 Kulağın delinmesine bile neden olabilir

Kulak zarı yaklaşık 2.5-3 santim ileride yer alır. Ani ve aşırı basınç değişiklikleri, patlama, aşırı ses, travma, tokat atma ve darp gibi nedenlerle kulak zarı delinebildiği gibi kulağın, kulak çubuğu ve şişle kurcalanması sonucu da kulak zarı zarar görebilir ve delinebilir. Bu nedenle özellikle havuz, deniz ve duştan sonra kulağın nemini almak yeterlidir.

 

Mantar oluşumuna yol açar

Kulak çubukları normalde kulak kepçesindeki kıvrımlı yerlerin temizlenmesi amacıyla üretilmesine karşın, kulak kanallarının içini temizlemek için bilinçsizce derinliklere sokulduğunda kulağın kendi kendini doğal yoldan temizleme mekanizmasını bozar. Bu durumda buşon denilen yapıların ortaya çıkmasına neden olur.

Buşon yapıları da suyla temas ettiğinde kokuşup mantar gelişimine neden olabilir. Kulak çubukları kulağımızda temizlik olarak sadece en dış kısmın nemini almak ya da kurulamak amaçlı kullanılabilir. Ama kulak kiri nedeniyle kulakta bir tıkanma olduğunda KBB uzmanı tarafından kirin temizlenmesi en doğrusu yöntemdir. (Kadınvekadın)

 

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 21:48
  1. kulak çöpü
  2. kulak temizliği çubuk

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