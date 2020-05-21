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Kula’da Covid-19 denetlemeleri sürüyor

Manisa’nın Kula ilçesinde kurum amirleri ve çok sayıda personel, esnafların yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyum gösterip göstermediğini denetleyip, bilgilendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:40:51 -
Kula’da Covid-19 denetlemeleri sürüyor

Manisa’nın Kula ilçesinde kurum amirleri ve çok sayıda personel, esnafların yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyum gösterip göstermediğini denetleyip, bilgilendirmelerde bulundu.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulması salgının yayılım hızını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda ilgili makamlarca açıklanan normalleşme takvimi çerçevesinde geçtiğimiz günlerde belirli şartlar kapsamında hizmete yeniden başlayan bayan kuaförleri ve erkek berberleri ile marketler ve toplu ulaşım araçları, belirlenen kurallar çerçevesinde hizmete devam ediyor.


Kula’da da ilgili kurum amirleri, ilçe genelinde ortaklaşa bir denetleme gerçekleştirdi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar’ın koordinesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelindeki bayan kuaförleri, erkek berberleri, lokanta, fırın, market ve toplu ulaşım araçlarını denetledi. Eş zamanlı olarak başlatılan denetlemelerde genelgelerde yer alan karara uymayan esnaflar da uyarılırken, bu tür denetlemelerin salgın süreci sona erinceye kadar devam edeceği bildirildi.

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