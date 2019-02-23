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Kuklanın gözünden yaşam, İspanyol ustayla geliyor

13.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:24
Kuklanın gözünden yaşam, İspanyol ustayla geliyor

13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri, İspanyol kukla sanatçısı Javier Aranda ile İzmirliler’i buluşturuyor.


13. İzmir UluslararasıKukla Günleri kapsamında İspanyol Kukla sanatçısı Javier Aranda 1 - 8 Mart tarihleri arasında sahnede olacak. Sürprizlerle dolu bir evrenle seyircileri karşılayacak olan Aranda, insana dair tüm yaşamsal anları basit ve yalın bir dille kuklanın gözünden anlatıyor.


Hikayenin karakterleri sahnede doğup büyüyor sonra çoğalıyor ve seyircinin gözleri önünde ölüyor. Sanatçı oyuna ismini veren “Yaşam”ı kendi hayatımızın metaforu haline getiriyor. Son derece rafine, ustaca kurgulanmış bir oyunculukla sergilenen performans, dünya kukla sahnelerinin uzun sure liste başı gösterilerinden biri olacak. Gösteriler; 1, 4, 5, 6, 8 Mart tarihlerinde saat 20.00’de, İzmir Sanat’ta ve 7 Mart saat 20.00’de ise Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:24
  1. sanat
  2. sergi
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