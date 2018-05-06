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Kukla prenslik darbeci Sisi'yi besliyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası Suudi Arabistan, darbeci Sisi tarafından yönetilen Mısır'la 80 adet anlaşmaya imza attı.

06 Mayıs 2018 Pazar 07:41
Kukla prenslik darbeci Sisi'yi besliyor!

Suudi Arabistan'ın Kahire Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında düzenlenen Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda, Kahire ve Riyad arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendirmek için 80 anlaşma imzalandı.

Anlaşmaların sanayi, ticaret, yatırım, sağlık, eğitim, ulaşım ve petrol alanlarında olduğu bilgisi verildi.

Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah ile Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tarik Kabil, 1 ile 3 Mayıs arasında düzenlenen Ortak Bakanlar Kuruluna başkanlık etmişti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 07:41
  1. suudi arabistan
  2. mısır
  3. anlaşma
  4. DÜNYA Haberleri

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