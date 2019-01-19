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﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi

AK Parti’nin seçim başarısından sonra ‘İslamcılar kazandı Türkiye’yi terk edeceğim” açıklamasında bulunan piyanist Fazıl Say, yeni Türkiye’nin mimarıyla uzlaşma yoluna gitti. Say böylece, milli ve manevi değerlerimize yönelik sarf ettiği hakaretleri unutturmak istiyor.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:50
﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi

 Evrenos İlbey  İstanbul 

Müzikal yeteneğinden ziyade siyasi çıkışlarıyla adından söz ettiren Fazıl Say, vesayet odaklarının çıkarlarına hizmet eden çirkin sözlerini unutturmak için takıyyeye başladı. AK Parti’nin seçim zaferlerini hazmedemediği için Türkiye’yi terk edeceğini açıklayan, Kur’an-ı Kerim’deki ayeti kerimelerle dalga geçen, Müslümanları ‘hırsız’ olarak niteleyen Say, toplum nezdindeki itibarını yeniden kazanmanın derdine düştü. Geçtiğimiz yıllarda annesini kaybeden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘başsağlığı’ için aranan Say, insani hasletlere yapılmış bir taziye dileğini, kişisel çıkarlarına hizmet için kullandı.

AK Parti Eski Milletvekili merhum Osman Yağmurdereli’ye de akıl almaz hakaretlerde bulunan Say, ‘Göbeğini kaşıyan adam’ ithamında bulunmuştu. Say’ın, AK Parti’ye ve Türk milletine olan düşmanlığı bu kadarla da sınırlı kalmadı. İslam’ın en temel değerlerine galiz küfürler savuran Say, “Irmaklarından şaraplar akacak diyorsun, cenneti ala meyhane midir, her mümine 2 huri vereceğim diyorsun. Cenneti ala kerhane midir? Bilmem farkettiniz mi ama nerede yavşak, adi magazinci varsa hepsi Allahçı. Bu bir paradoks mu?" paylaşımıyla da büyük tepki çekmişti.

Erdoğan’ın popülerliğini kullanıyor

Say’ın bütün bu tahkir edici tutumuna rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir insanlık örneği sergileyerek annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulunmuştu. Millete olan hakaretleri sebebiyle, toplum nezdindeki itibarı sıfırlanan Say, Başkan Erdoğan’ın iyi niyeti üzerinden imajını düzeltmeye çalışıyor. Aylar öncesinde Başkan Erdoğan’ı Ankara’da vereceği ‘Truva Sonatı’ isimli konserine davet etti. Başkan Erdoğan, büyük bir insanlık örneği sergileyerek daveti geri çevirmedi ve icabet etti.

Kendini aklamaya çalışıyor

Sanatçı kisvesi altında toplumun mukaddesatına dil uzatanlar, köşeye sıkıştıklarında ise Müslüman Anadolu milletinin değer verdiği isimler üzerinden kendilerini aklamaya çalışıyor. Bunun en son örneği ise piyanist Fazıl Say oldu. Evrensel çapta bir sanat dehası olmasına rağmen kendi toplumuna ve kültürüne yabancı olan Say, siyasi söylemleri ve marjinal çıkışlarıyla biliniyor. İçinde bulunduğu kültürü aşağılamayı, aydın olmanın ilk şartı sanan Say, 2007 seçimlerini AK Parti kazandığında, “İslamcılar kazandı. Türkiye’yi terk edeceğim” açıklamasında bulunmuştu. Milletin iradesinin AK Parti’den yana tecelli etmesini hazmedemeyen Say, her fırsatta Başkan Erdoğan’ı hedef alan söylemlerde bulunmuştu. Fazıl Say’ın Erdoğan’ı konsere davet etmesi, ‘Milletin, Erdoğan sevgisini kendi lehine kullanmaya çalışıyor” yorumların da beraberinde getirdi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:50
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Fazıl Say
  4. AK Parti
  5. Kur’an-ı Kerim
  6. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  7. AK Parti Eski Milletvekili merhum Osman Yağmurdereli
  8. Göbeğini kaşıyan adam
  9. Truva Sonatı
  10. piyanist Fazıl Say

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