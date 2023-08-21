Küfrübaz İP'li Lütfü Türkkan Kılıçdaroğlu'na fena yüklendi!
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan.TV 100 canlı yayınında CHP'yi karıştıracak ifadeler kullandı.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lütfü Türkkan, eski ittifak ortakları DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'ni hedef aldı.
Türkkan, "İnşallah yerel seçimlere tek başlarına girecekler, merak ediyorum ne kadar oy alıyorlar." dedi.
Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri Yarkadaş'ı sinirlendirdi!
İP'in küfürbazı Türkkan, CHP'yi karıştıracak bazı iddialarda da bulundu.
"CHP Milletvekilleri bana gelip 'ne olur Meral Hanıma güveniyoruz, Kemal Beyin adaylığının önüne geçin' dediler." ifadelerini kullanan Türkkan'ın sözleri CHP'li Yarkadaş'ı sinirlendirdi.
Türkkan'ın sözleri karşısında sinirlenen Barış Yarkadaş "Kimmiş o milletvekilleri? Derhal CHP'den istifa etsinler." karşılığını verdi.
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Lütfü Türkkan, Yarkadaş'a, "İsim veremem" demekle yetindi.
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