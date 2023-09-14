Küflü gıdalar: tarihi geçen tüketilebilir mi? Hangileri güvenli, hangileri değil? Bakın ne yapıyor, ne hale geliyor!

Son kullanma tarihi geçen ve küflenen gıdaların birçoğu sağlığa zararlı olduğu için tüketilmemelidir. Ancak bazı küflenmiş gıdaların küflü bölgeleri temizlendikten sonra tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Hangi küflü gıdaların tüketilip, tüketilemeyeceğinin anlaşılması sağlık açısından oldukça önemlidir.

SALÇA - TÜKETİLMEMELİ

Yemeklerde sıklıkla kullanılan salçanın son kullanma tarihi geçtiği zaman veya içerisinde küf oluşumu görüldüğünde tekrar kullanması oldukça sakıncalıdır. Çünkü salçaların içerisinde son derece tehlikeli olan Clostridium Botulinum bakterisi üreyebilir. Bu bakteri tüketildiği zaman kısa sürede öldürücü olabilir.

YOĞURT - TÜKETİLMEMELİ

Yoğurdun içerisinde hali hazırda iyi bakteriler bulunur. Küflendiği zaman bu bakteriler zarar verici dereceye dönüşebilir.

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REÇEL - TÜKETİLMEMELİ

Reçeller küflendiği zaman içerisindeki şekerle etkileşime girerek tüm yiyeceğe işler, bu nedenle tüketilmemelidir.

SERT SEBZE VE MEYVELER - TÜKETİLEBİLİR

Elma, patates ve soğan gibi sebzeler ile meyveler, küflendiği zaman küflenen bölgeden arındırıldıktan sonra yeniden tüketilebilir.

YUMUŞAK SEBZE VE MEYVELER - TÜKETİLMEMELİ

Domates, şeftali ve incir gibi yumuşak sebze ile meyveler çabuk bozulduğu için küflendikten sonra tüketilmemelidir.

EKMEK - TÜKETİLMEMELİ

Mayalı bir yapıdan oluşan ekmek, küflendiği zaman sağlığa zararlı olabilir bu nedenle tüketilmemelidir.

KURUTULMUŞ ET ÜRÜNLERİ - TÜKETİLEBİLİR

habertürk'e göre: Kurutulmuş et ürünleri fermente gıda olduğu için küflenmiş yerinden arındırılarak tüketilebilir.

HAMUR İŞLERİ - TÜKETİLMEMELİ

Hamur işleri çabuk bozulan ürünler olduğu için küflendikten sonra tüketilmemeli.

SERT PEYNİRLER - TÜKETİLEBİLİR

Sert peynirler küflü bölgesinden arındırılıp tüketilebilir.

YUMUŞAK PEYNİRLER - TÜKETİLMEMELİ

Yumuşak peynirler çabuk bozulduğu için küflendikten sonra tüketilmemeli.

TEREYAĞI - TÜKETİLMEMELİ

Tereyağı yumuşak bir besin olduğu için küflendikten sonra tüketilmemeli.