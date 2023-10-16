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Dünya Küffar İsrail'e destek için yarışıyor!
Dünya

Küffar İsrail'e destek için yarışıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 20:58:00 - 2023-10-16 21:55:44
Küffar İsrail'e destek için yarışıyor!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, katil İsrail'in başbakanı Netenyahu'yu ziyaret etti.

İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze'ye yönelik acımasız bombardımanı sürerken, Avrupa Netenyahu'ya destek için birbiriyle yarışıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Bebek katillerinden yana saf tutan Scholz, "Ziyaretimle İsrail’le olan dayanışmamı pratik olarak da ifade etmek benim için önemli" dedi.

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