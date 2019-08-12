Kuduz köpekler

KUDÜS İşgalci İsrail polisi, fanatik Yahudileri Mescid-i Aksa'ya baskınlarına göz yumdu. Kuduz köpek gibi Müslümanlara saldıran Yahudi fanatikleri engellemek isteyen Filistinlilere müdahale eden terörist İsrail polisi göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandı. Bayram namazını Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Müslümanlardan 37’si yaralandı, 14’ü hastanelere kaldırıldı. Terörist İsrail polisi kadınları bile tekmeledi.

Fanatikleri Müslümanların üzerlerine sürdüler

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını istedi.

Filistinliler tekbir ve sloganlarla İsrail polisine tepki gösterirken, yüzlerce fanatik Yahudi de El-Meğaribe Kapısı’nın diğer tarafında Harem-i Şerif’e baskın düzenlemek üzere hazır bekledi.

Kudüs İslami Vakıflar yetkilileri, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğunu ve aralarında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Adnan El-Hüseyin’in de bulunduğu bazı Filistinlilerin yaralandığını söyledi.

Kadınları tekmelediler

Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, İsrail polisinin birçok Filistinliyi gözaltına aldığını, Harem-i Şerif’i boşaltmaya çalıştığını ve kapılarını kapattığını kaydetti.

İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle gerçekleştirdiği saldırıda 37 Filistinlinin yaralandığı, yaralılardan 14’ünün hastanelere kaldırıldığı belirtildi. KudüsİslamiVakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinin ardından fanatik Yahudileri gruplar halinde Harem-i Şerif’in avlularına almaya başladığını kaydetti.

Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etti.

Gazze'de bir şehit var

Gazze’nin kuzey sınırı yakınında ise işgalci İsrail askerleri 26 yaşındaki Mervan Halid Nasr isimli Filistinli genci şehit etti. Terörist İsrail gencin “silahlı” olduğunu iddia ederek katliamı örtbas etmeye çalıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası toplum ve Arap ülkelerine çağrıda bulundu.