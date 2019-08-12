0553 313 94 23

Kuduz köpekler

Kurban Bayramı namazını Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Müslümanlar işgalci İsrailli teröristlerin saldırısına uğradı. Fanatik Yahudileri Müslümanların üzerine salan terörist İsrail polisi, göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle namaz kılanlara saldırdı. 37 Filistinli yaralanırken, 14 Filistinli hastanelere kaldırıldı. Siyonist köpekler sabah saatlerinde Gazze’de1 Filistinli’yi şehit etti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:34
Kuduz köpekler

 KUDÜS  İşgalci İsrail polisi, fanatik Yahudileri Mescid-i Aksa'ya baskınlarına göz yumdu. Kuduz köpek gibi Müslümanlara saldıran Yahudi fanatikleri engellemek isteyen Filistinlilere müdahale eden terörist İsrail polisi göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandı. Bayram namazını Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Müslümanlardan 37’si yaralandı, 14’ü hastanelere kaldırıldı. Terörist İsrail polisi kadınları bile tekmeledi.

Fanatikleri Müslümanların üzerlerine sürdüler

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını istedi.

Filistinliler tekbir ve sloganlarla İsrail polisine tepki gösterirken, yüzlerce fanatik Yahudi de El-Meğaribe Kapısı’nın diğer tarafında Harem-i Şerif’e baskın düzenlemek üzere hazır bekledi.
Kudüs İslami Vakıflar yetkilileri, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğunu ve aralarında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Adnan El-Hüseyin’in de bulunduğu bazı Filistinlilerin yaralandığını söyledi.

Kadınları tekmelediler

Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, İsrail polisinin birçok Filistinliyi gözaltına aldığını, Harem-i Şerif’i boşaltmaya çalıştığını ve kapılarını kapattığını kaydetti.

İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle gerçekleştirdiği saldırıda 37 Filistinlinin yaralandığı, yaralılardan 14’ünün hastanelere kaldırıldığı belirtildi. KudüsİslamiVakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinin ardından fanatik Yahudileri gruplar halinde Harem-i Şerif’in avlularına almaya başladığını kaydetti.

Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etti.

Gazze'de bir şehit var

Gazze’nin kuzey sınırı yakınında ise işgalci İsrail askerleri 26 yaşındaki Mervan Halid Nasr isimli Filistinli genci şehit etti. Terörist İsrail gencin “silahlı” olduğunu iddia ederek katliamı örtbas etmeye çalıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası toplum ve Arap ülkelerine çağrıda bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:34
  1. Mescid-i Aksa
  2. El-Meğaribe Kapısı
  3. Harem-i Şerif
  4. Filistin Kurtuluş Örgütü
  5. Mahmud Abbas
  6. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban Bayramı dolayısıyla Millet İttifakı bir araya geldi
    1. Kurban Bayramı dolayısıyla Millet..
    2. Fatih Terim ameliyat oldu
    3. BMW’den gurbetçilere yüzde 15 servis..
    4. Mersin plajları engel tanımıyor
    5. Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1..
    6. Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar..
    7. Araç kiralamada bayram havası
    8. Kurbanlıkları satanlar bayram yapıyor..
    9. CHP'ye bayram ziyaretleri
    10. Tanzanya'da bayram namazı
    11. Bakan Akar'dan "Güvenli Bölge"..
    12. 10 yaşındaki çocuk hamamda boğuluyordu
    13. İyi Parti'den MHP'ye dönüşler arttı!
    14. Kanarya Adaları'nda orman yangını
    15. İstanbul Havalimanı'nda sefer yoğunluğu!
    16. Çıtır çıtır susamlı çubuk kraker tarifi
    17. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim..
    18. Bakan Akar, 12’nci Hava Ulaştırma..
    19. "Önümüzdeki birkaç yıl Türkiye-Ukrayna..
    20. Türkiye Diyanet Vakfından..
    21. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat..
    22. Vali Kaymak: “Bizler size hizmet etmek..
    23. Norveç’teki cami saldırısında..
    24. Amasya’da jandarmadan uyuşturucu..
    25. Medipol Başakşehir, Avrupa..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurbanı..
    27. Kolombiya’da hava gösterisinde düşen 2..
    28. Parmak bebekler yaşama tutundu
    29. İZTO Müzesi’ndeki seramikler, bilimsel..
    30. Karadeniz'de karadutun pekmeze..
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı