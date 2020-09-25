Kudüs Uzmanı Musa Biçkioğlu: İsrail korku imparatorluğu 'one minut'le yıkılmıştır

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Kudüs Uzmanı Musa Biçkioğlu, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında soruları yanıtladı.

“İsrail korku imparatorluğu Erdoğan’ın ‘one minut’ çıkışıyla yıkılmıştır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin davasına sahip çıkılması noktasında İsrail’e yönelik dile getirdiği tepkilerle tarihe not düşüldüğüne dikkat çeken Musa Biçkioğlu, “28 Şubat süreci haricinde, kurulduğu tarihten bu yana Türkiye bütün süreçlerde Filistin davasının yanında durmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duruşu; insani, vicdani, tarihi ve milli saiklere dayanıyor. Bu topraklarda bir medeniyet temsiline de sahibiz. İsrail korku imparatorluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘one minut’ çıkışıyla yıkılmıştır.” dedi.

“Türkiye tarih boyunca Filistin davasına sahip çıkmıştır”

Zalim İsrail’in yapmış olduğu zulmün bedelini çok ağır ödeyeceğini ve bu gelişmeyi de Allah’ın izniyle Müslümanların göreceğini belirten Musa Biçkioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“28 Şubat süreci haricindeki tarihsel bütün dönemlerde Türkiye Filistin davasına sahip çıkmıştır ve bundan sonraki süreçte de sahip çıkacaktır.”

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