Kudüs Sergisi Temel Bey’in dostlarının ayarını bozdu!

Trabzon’da düzenlenen Kudüs sergisi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun dostlarının ayarını bozdu.

Trabzon’da Kudüs sergisi düzenlendi

Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği, Filistin’de yaşanan zulme ilişkin Trabzon’da ‘Kudüs sergisi’ düzenledi. Düzenlenen sergi ‘gericiliği’ ve ‘yobazlığıyla’ bilinen Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.

Cumhuriyet’in ‘yobaz’lığı bitmiyor!

Gerici Cumhuriyet, “Lisede açılan Kudüs sergisine tepki… Gericiliğe izin vermeyeceğiz’ başlıklı haberinde şunları söyledi:

“Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ‘Antisemitizm ve siyasi propaganda köşesi haline gelen ve AKP’nin tüm il teşkilatlarıyla işbirliği içinde olan Kudüs Kardeşlik Derneği’nin hazırladığı sergide, cihatçı örgütlerin propagandasının yapıldığını’ da söyledi. Çocuklar üzerinde psikolojik bir etki kuruluyor. Bunlar, 18 yaşın altındaki çocuklar. Bilimsel, laik, çağdaş bir eğitim almalılar.”

Cumhuriyet’in haberini “Temel Amca” suskun!

Yıllarca “Kudüs İslam’ındır” mitingleri düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağlu, dostları olan CHP ve onun yandaş gazetesi Cumhuriyet’in “Gericiliğe izin vermeyeceğiz” haberini görmemezlikten gelerek tek bir kelimelik tepki dahi ortaya koymadı.

Sergiyi düzenleyen derneğe destek yağdı

Öte yandan Kudüs sergisini düzenleyen Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Başkanı İbrahim Kara’ya, Hak-İş & Hizmet-İş Trabzon İl Başkanı İsmail Hakkı Kaplan, 2023 Derneği Başkanı Yüksel Şahin ve diğer STK Başkanları destek verdi.