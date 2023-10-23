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Medya Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi geliyor!
Medya

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-23 15:36:00 -

Alparslan Büyük Selçuklu'nun ardından TRT1'in yeni dönem dizisi olacak olan 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'den ilk tanıtım geldi.

TRT 1, ekranlara kilitleyecek başarılı yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. İzleyici ile buluşmaya hazırlanan 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'den ilk tanıtım yayınlandı.

Asırlar önce, mukaddes şehir Kudüs’ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi’nin hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizinin ilk tanıtımı yayımlandı.Tanıtıma “Cihan’a adalet Kudüs’e hürriyet” sözü damga vurdu.

TRT 1 ekranlarında yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyonu ile sezonun en iddialı yapımları arasında yerini şimdiden aldı.

Zahid Sobacı'nın paylaşımı

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sobacı paylaşımında, ''Cihana adalet, Kudüs'e hürriyet!"Asırlar önce, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran #SelahaddinEyyubi'nin hikâyesi... "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" yakında TRT 1'de! Kudüs bir ahlak ve adalet meselesidir. Esenlik zamanlarına tarih şahittir. İdrak etmek için…'' ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oyuncu kadrosu

Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer’in paylaştığı dizide ayrıca Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.

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